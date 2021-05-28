Защитник ЦСКА Лундберг заявил, что хочет стать первым победителем Евролиги из Дании

Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг поделился ожиданиями от «Финала четырех» Евролиги.

«Что значит «Финал четырех»? Участие в «Финале четырех» значит очень много. Это означает, что ты играешь за одну из четырех лучших команд Европы, и это уже большое достижение. Мы готовы вступить в бой и побороться за титул чемпиона Евролиги. Для меня это будет особенно весело, учитывая, что со мной это случится впервые. Я невероятно мотивирован, потому что у меня есть возможность сделать то, что не удавалось еще ни одному датчанину — выиграть Евролигу», — сказал Лундберг в ролике, опубликованном в Instagram красно-синих.

В полуфинале Евролиги ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча состоится сегодня, 28 мая, начало — в 19.00 (мск).

Победитель матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» сыграет в финале турнира с победителем встречи «Барселона» — «Милан». Финал запланирован на 30 мая.