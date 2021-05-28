Защитник ЦСКА Лундберг заявил, что хочет стать первым победителем Евролиги из Дании
Защитник ЦСКА Габриэль Лундберг поделился ожиданиями от «Финала четырех» Евролиги.
«Что значит «Финал четырех»? Участие в «Финале четырех» значит очень много. Это означает, что ты играешь за одну из четырех лучших команд Европы, и это уже большое достижение. Мы готовы вступить в бой и побороться за титул чемпиона Евролиги. Для меня это будет особенно весело, учитывая, что со мной это случится впервые. Я невероятно мотивирован, потому что у меня есть возможность сделать то, что не удавалось еще ни одному датчанину — выиграть Евролигу», — сказал Лундберг в ролике, опубликованном в Instagram красно-синих.
В полуфинале Евролиги ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча состоится сегодня, 28 мая, начало — в 19.00 (мск).
Победитель матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» сыграет в финале турнира с победителем встречи «Барселона» — «Милан». Финал запланирован на 30 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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