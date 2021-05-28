Тренер «Пармы» назвал «Финал четырех» Евролиги лотереей
Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис рассказал о предстоящих матчах «Финала четырех» Евролиги. В пятницу, 28 мая, в немецком Кельне действующий обладатель трофея московский ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом». В другом матче 1/2 финала «Барселона» встретится с «Миланом».
«Если говорить по всему сезону, то фаворитом первой пары выглядел «Анадолу», но после просмотра полуфинальной серии ЦСКА с «Зенитом» я уже не могу так сказать, — рассказал «СЭ» литовский специалист. — Баскетболисты московского клуба был очень хороши, даже в отсутствии Лундберга. Они подходят к «Финалу четырех» в хорошем настроении, хорошей форме. Если говорить грубо, то ЦСКА — это дисциплина, порядок, крепкая оборона. «Эфес» — импровизация в нападении, игра на инстинктах. У каждой системы есть свои плюс и минусы, посмотрим, кто в этот вечер окажется сильнее.
Ротация у «Барселоны» выглядит сильнее, но нельзя недооценивать «Милан». Все-таки у итальянцев сверхопытная команда, составленная из очень титулованных игроков. Тут бы я дал 51/49 в пользу «Барсы», но все «Финалы четырех» — это лотерея. Все решается в одной игре, поэтому возможны самые разные сюрпризы. Тем более, что в Кельне не будет зрителей».
(Тимур Ганеев)
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