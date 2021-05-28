Сегодня, 28 мая, в Германии стартует Финал четырех Евролиги. ЦСКА сыграет против «Эфеса», начало матча — в 19.00 по московскому времени.

В последних пяти очных встречах армейцы одержали три победы, в последний раз команды встречались в марте этого года и победителем вышел «Эфес».

В другой встрече «Барселона» встретится с «Миланом». Победители пар выходят в финал турнира, а проигравшие команды проведут игру за бронзовые награды Евролиги.

Смотреть матч ЦСКА — «Эфес» можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ»