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ЦСКА — «Эфес»: где смотреть матч Финала четырех Евролиги

17:00
ЦСКА сыграет против «Эфеса» в Финале четырех Евролиги. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА сыграет против «Эфеса» в Финале четырех Евролиги. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 28 мая, в Германии стартует Финал четырех Евролиги. ЦСКА сыграет против «Эфеса», начало матча — в 19.00 по московскому времени.

В последних пяти очных встречах армейцы одержали три победы, в последний раз команды встречались в марте этого года и победителем вышел «Эфес».

В другой встрече «Барселона» встретится с «Миланом». Победители пар выходят в финал турнира, а проигравшие команды проведут игру за бронзовые награды Евролиги.

Смотреть матч ЦСКА — «Эфес» можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ»

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Материалы сюжета: Баскетбольная Евролига 2020/21 — Финал четырех: расписание и результаты, новости и обзоры матчей ЦСКА