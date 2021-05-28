ЦСКА — «Эфес»: где смотреть матч Финала четырех Евролиги
Сегодня, 28 мая, в Германии стартует Финал четырех Евролиги. ЦСКА сыграет против «Эфеса», начало матча — в 19.00 по московскому времени.
В последних пяти очных встречах армейцы одержали три победы, в последний раз команды встречались в марте этого года и победителем вышел «Эфес».
В другой встрече «Барселона» встретится с «Миланом». Победители пар выходят в финал турнира, а проигравшие команды проведут игру за бронзовые награды Евролиги.
Смотреть матч ЦСКА — «Эфес» можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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