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Скаут «Зенита» рассказал за счет чего ЦСКА и «Милан» могут выиграть полуфиналы Евролиги

12:09
ЦСКА важно остановить заднюю линию турков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА важно остановить заднюю линию турков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Скаут «Зенита» Сергей Вознюк поделился своим мнением о предстоящих полуфиналах Евролиги. Сегодня, 28 мая, в Кельне ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес» (19:00 мск), а «Барселона» — с «Миланом» (22:00). Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.

ЦСКА — «Анадолу»

 
Димитрис Итудис.Магия Итудиса и опыт Мессины: кто выиграет «Финал четырех» Евролиги

«Ключом к победе для обеих команд в этом матче, как бы банально это не звучало, будет защита, — отметил „СЭ“ Сергей Вознюк. — ЦСКА важно остановить заднюю линию турков, которая, на мой взгляд, является сильнейшей в Европе. Если дать Ларкину, Мицичу, Бобуа почувствовать свой бросок, то „Эфес“ наберет около 90 очков и превзойти их будет чрезвычайно сложно. У ЦСКА тоже есть много козырей в нападении. В полуфинальной серии Единой лиги с „Зенитом“ они набрали ход перед „Финалом четырех“. В этой паре сложно отдать кому-то предпочтение».

«Барселона» — «Милан»

«Барселона» — победитель регулярного сезона, возможно, самая звездная команда в истории Евролиги, — считает эксперт. — Но четвертьфинальная серия с «Зенитом» показала, что у каталонцев есть слабые места. Многоопытный Этторе Мессина, за плечами которого четыре победы в Евролиге, наверняка, проанализировал эти моменты от и до. Плюс а его распоряжении есть такие мастера, как Хайнс, Родригес, Датоме и Дилэйни. Они много раз выступали в «Финале четырех», поэтому не будут испытывать дополнительного давления. На опыте «Милан» вполне способен победить в одной игре (в серии у итальянского клуба было бы гораздо меньше шансов на успех). Но мне кажется, что более длинная ротация каталонцев все же сыграет решающую роль».

(Тимур Ганеев)

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Материалы сюжета: Баскетбольная Евролига 2020/21 — Финал четырех: расписание и результаты, новости и обзоры матчей ЦСКА