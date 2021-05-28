Скаут «Зенита» рассказал за счет чего ЦСКА и «Милан» могут выиграть полуфиналы Евролиги

Скаут «Зенита» Сергей Вознюк поделился своим мнением о предстоящих полуфиналах Евролиги. Сегодня, 28 мая, в Кельне ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес» (19:00 мск), а «Барселона» — с «Миланом» (22:00). Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.

ЦСКА — «Анадолу»

«Ключом к победе для обеих команд в этом матче, как бы банально это не звучало, будет защита, — отметил „СЭ“ Сергей Вознюк. — ЦСКА важно остановить заднюю линию турков, которая, на мой взгляд, является сильнейшей в Европе. Если дать Ларкину, Мицичу, Бобуа почувствовать свой бросок, то „Эфес“ наберет около 90 очков и превзойти их будет чрезвычайно сложно. У ЦСКА тоже есть много козырей в нападении. В полуфинальной серии Единой лиги с „Зенитом“ они набрали ход перед „Финалом четырех“. В этой паре сложно отдать кому-то предпочтение».

«Барселона» — «Милан»

«Барселона» — победитель регулярного сезона, возможно, самая звездная команда в истории Евролиги, — считает эксперт. — Но четвертьфинальная серия с «Зенитом» показала, что у каталонцев есть слабые места. Многоопытный Этторе Мессина, за плечами которого четыре победы в Евролиге, наверняка, проанализировал эти моменты от и до. Плюс а его распоряжении есть такие мастера, как Хайнс, Родригес, Датоме и Дилэйни. Они много раз выступали в «Финале четырех», поэтому не будут испытывать дополнительного давления. На опыте «Милан» вполне способен победить в одной игре (в серии у итальянского клуба было бы гораздо меньше шансов на успех). Но мне кажется, что более длинная ротация каталонцев все же сыграет решающую роль».

(Тимур Ганеев)