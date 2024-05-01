«Барселона» вышла вперед в серии с «Олимпиакосом»
Во вторник, 30 апреля, состоялись два матча 1/4 финала Евролиги. Команды играют серии до трех побед.
«Маккаби» переиграл «Панатинаикос» (85:83) и вышел вперед в серии (2-1), а «Олимпиакос» в овертайме проиграл «Барселоне» (80*2 ОТ) и каталонцы ведут — 2-1.
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Третьи матчи
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:83 (23:11, 23:26, 21:19, 18:27)
М: Нибо (22), Браун (16), Колсон (13).
П: Нанн (25), Папапетру (17), Лессор (14), Митоглу (10).
Счет в серии: 2-1.
«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 80:82 ОТ (13:13, 24:19, 14:25, 20:14, 9:11)
О: Петрушев (18), Райт (16), Уолкап (10).
Б: Веселы (16), Паркер (13), Саторански (13), Эрнангомес (13), Лапровиттола (12).
Счет в серии: 1-2.
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