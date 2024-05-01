«Барселона» вышла вперед в серии с «Олимпиакосом»

Во вторник, 30 апреля, состоялись два матча 1/4 финала Евролиги. Команды играют серии до трех побед.

«Маккаби» переиграл «Панатинаикос» (85:83) и вышел вперед в серии (2-1), а «Олимпиакос» в овертайме проиграл «Барселоне» (80*2 ОТ) и каталонцы ведут — 2-1.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Третьи матчи

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:83 (23:11, 23:26, 21:19, 18:27)

М: Нибо (22), Браун (16), Колсон (13).

П: Нанн (25), Папапетру (17), Лессор (14), Митоглу (10).

Счет в серии: 2-1.

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 80:82 ОТ (13:13, 24:19, 14:25, 20:14, 9:11)

О: Петрушев (18), Райт (16), Уолкап (10).

Б: Веселы (16), Паркер (13), Саторански (13), Эрнангомес (13), Лапровиттола (12).

Счет в серии: 1-2.