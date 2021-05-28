Мэр Кельна выразила сожаление в связи с тем, что «Финал четырех» проходит без зрителей

Мэр Кельна Генриэтта Рекер выразила сожаление в связи с тем, что «Финал четырех» Евролиги проходит без зрителей.

«Я очень горжусь, что мы проводим здесь, в Кельне, «Финал четырех» Евролиги. И очень печально, что нет возможности проводить матчи со зрителями. Но я желаю всем игрокам успеха и хорошего пребывания в городе. Около 50% жителей привились. Мы используем европейские вакцины. Надеюсь, нам осталось недолго ждать, и это не затянется дольше нескольких месяцев. Сейчас холодно и дождливо. Мы все соскучились и по лету, и по встречам с друзьями. А также по возможности смотреть такого вида спортивные события вживую на арене», — приводит ТАСС слова Рекер.

«Финал четырех» пройдет в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфинале ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча состоится сегодня, 28 мая, начало — в 19.00 (мск).

Второй полуфинал также состоится 28 мая, в нем встретятся «Барселона» и «Милан». Игра начнется в 22.00 (мск).