Мэр Кельна выразила сожаление в связи с тем, что «Финал четырех» проходит без зрителей
Мэр Кельна Генриэтта Рекер выразила сожаление в связи с тем, что «Финал четырех» Евролиги проходит без зрителей.
«Я очень горжусь, что мы проводим здесь, в Кельне, «Финал четырех» Евролиги. И очень печально, что нет возможности проводить матчи со зрителями. Но я желаю всем игрокам успеха и хорошего пребывания в городе. Около 50% жителей привились. Мы используем европейские вакцины. Надеюсь, нам осталось недолго ждать, и это не затянется дольше нескольких месяцев. Сейчас холодно и дождливо. Мы все соскучились и по лету, и по встречам с друзьями. А также по возможности смотреть такого вида спортивные события вживую на арене», — приводит ТАСС слова Рекер.
«Финал четырех» пройдет в Кельне с 28 по 30 мая. В полуфинале ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча состоится сегодня, 28 мая, начало — в 19.00 (мск).
Второй полуфинал также состоится 28 мая, в нем встретятся «Барселона» и «Милан». Игра начнется в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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