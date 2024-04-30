Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

30 апреля, 23:58

«Барселона» вышла вперед в серии с «Олимпиакосом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» на выезде обыграла «Олимпиакос» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги — 82:80 ОТ.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Филип Петрушев, набравший 18 очков.

Каталонцы вышли вперед в серии — 2-1. Следующий матч пройдет в Греции 2 мая.

Евролига

1/4 финала

Третьи матчи

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 80:82 ОТ (13:13, 24:19, 14:25, 20:14, 9:11)

О: Петрушев (18), Райт (16), Уолкап (10)

Б: Веселы (16), Эрнангомес (13), Саторански (13), Паркер (13)

Счет в серии: 1-2

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Панатинаикос» (Греция) — 85:83 (23:11, 23:26, 21:19, 18:27)

М: Небо (22), Браун (16), Колсон (13)

П: Нунн (25), Папапетру (17), Лессор (14)

Счет в серии: 2-1

Баскетбол
БК Барселона
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Олимпиакос (Пирей)
ФК Панатинаикос
Евролига
0
Читайте также
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» сравняла счет в серии с «Олимпиакосом»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости