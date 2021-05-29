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Калатес получил травму в полуфинале Евролиги

02:58
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Разыгрывающий защитник «Барселоны» Ник Калатес получил травму в полуфинале Евролиги против «Милана». 32-летний грек покинул площадку за 3.22 до конца встречи.

Как сообщает Sportando, у игрока выявлено растяжение связок голеностопного сустава.

В матче с «Миланом» Калатес набрал 17 очков, сделал 4 подбора, 6 передач и 2 блок-шота.

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