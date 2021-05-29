Форвард ЦСКА Хиллиард рассказал об эмоциях после промаха в полуфинале Евролиги
Форвард ЦСКА Дарран Хиллиард прокомментировал поражение команды от «Эфеса» в полуфинале Евролиги (86:89).
К последней минуте четвертой четверти ЦСКА сократил разницу в счете до одного очка и завладел мячом, однако бросок Хиллиарда за 15 секунд до сирены оказался неточным. Позже не забил Уилл Клайберн.
«Это был не очень хороший бросок, и мне надо просто сделать выводы из этого промаха и двигаться дальше. Я понимаю, что многие фанаты пишут не очень приятные вещи, но если бы я или Уилл попал — писали бы абсолютно другое. Не могу ругать наших фанатов за их эмоции, чувства. Но если бы была возможность все переиграть, мы бы все равно сделали те броски», — цитирует Хиллиарда ТАСС.
В финале «Финала четырех» — 2021 в Кельне встретятся «Барселона» и «Эфес». 30 мая ЦСКА сыграет с «Миланом» в матче за третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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