Форвард ЦСКА Хиллиард рассказал об эмоциях после промаха в полуфинале Евролиги

Форвард ЦСКА Дарран Хиллиард прокомментировал поражение команды от «Эфеса» в полуфинале Евролиги (86:89).

К последней минуте четвертой четверти ЦСКА сократил разницу в счете до одного очка и завладел мячом, однако бросок Хиллиарда за 15 секунд до сирены оказался неточным. Позже не забил Уилл Клайберн.

«Это был не очень хороший бросок, и мне надо просто сделать выводы из этого промаха и двигаться дальше. Я понимаю, что многие фанаты пишут не очень приятные вещи, но если бы я или Уилл попал — писали бы абсолютно другое. Не могу ругать наших фанатов за их эмоции, чувства. Но если бы была возможность все переиграть, мы бы все равно сделали те броски», — цитирует Хиллиарда ТАСС.

В финале «Финала четырех» — 2021 в Кельне встретятся «Барселона» и «Эфес». 30 мая ЦСКА сыграет с «Миланом» в матче за третье место.