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ЦСКА — «Эфес»: видеообзор полуфинала Евролиги

00:29
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ЦСКА проиграл «Эфесу» в полуфинале Евролини (86:89). «Финал четырех» в этом году проходит в Кельне.

Клайберн стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков: он реализовал все 9 двухочковых из 9, 5 из 6 штрафных бросков, но только 1 трехочковый из 6 попыток.

Напомним, что ЦСКА и «Эфес» играли в финале Евролиги в 2019 году — российская команда победила турецкую со счетом 91:83.

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