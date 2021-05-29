Мессина: «Матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что итальянский клуб и ЦСКА не будут напрягаться в матче за третье место Евролиги.

«Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения, — цитирует Мессину ТАСС. — Армейцам надо быть осторожными — им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам — полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА — две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться».

ЦСКА сыграет с «Миланом» за бронзовые медали турнира в воскресенье. Позже в решающей игре сыграют турецкий «Анадолу Эфес» и испанская «Барселона».