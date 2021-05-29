Мессина: «Матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что итальянский клуб и ЦСКА не будут напрягаться в матче за третье место Евролиги.
«Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения, — цитирует Мессину ТАСС. — Армейцам надо быть осторожными — им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам — полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА — две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться».
ЦСКА сыграет с «Миланом» за бронзовые медали турнира в воскресенье. Позже в решающей игре сыграют турецкий «Анадолу Эфес» и испанская «Барселона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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