Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Мессина: «Матч за третье место Евролиги не имеет никакого значения»

19:45
Теги:

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что итальянский клуб и ЦСКА не будут напрягаться в матче за третье место Евролиги.

«Игра с ЦСКА за третье место для обеих команд не имеет никакого значения, — цитирует Мессину ТАСС. — Армейцам надо быть осторожными — им еще играть финал Единой лиги ВТБ, нам — полуфинал чемпионата Италии. И мы, и ЦСКА — две очень хорошие европейские команды, но я не думаю, что кто-то будет напрягаться».

ЦСКА сыграет с «Миланом» за бронзовые медали турнира в воскресенье. Позже в решающей игре сыграют турецкий «Анадолу Эфес» и испанская «Барселона».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11508865

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
В Москве открылся первый за сто лет новый ж/д вокзал «Восточный»
Страсти по-питерски: пара упала с балкона во время ссоры
Реальная история овчарки Пальмы — ее называли Хатико из СССР

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Баскетбольная Евролига 2020/21 — Финал четырех: расписание и результаты, новости и обзоры матчей ЦСКА