Россия оставила Испанию без чемпионата мира-2022. Команда Ковалева заслужила аплодисменты за этот Евробаскет

Впервые с 2010 года у женской сборной появился шанс сыграть на ЧМ.

Евробаскет-2021. Женщины. Валенсия

Матч за попадание в квалификацию ЧМ-2022.

Испания — Россия — 74:78 (17:12, 16:18, 14:19, 27:29)

И: Касорла (19), Ндур (15), Родригес (15).

Р: Мусина (20 + 9 подборов), Левченко (15 + 9 передач), Вадеева (14 + 10 подборов), Глонти (11 + 6 подборов).

Сборная России совершила мини-подвиг на Евробаскете-2021, обыграв сборную Испании при своих зрителях. Сразу четыре наших игрока смогли набрать десять и более очков, а героем встречи стала Ксения Левченко. Разыгрывающая курского «Динамо» провела фантастическую концовку. Таким образом, Россия выполнила задачу-минимум на этом Евробаскете (попадание в топ-6) и теперь сыграет в квалификации чемпионата мира-2022. А вот Испания — гегемон европейского баскетбола последнего десятилетия — остается ни с чем.

Тяжелый выезд

Казалось, что в этом матче все было против нас. Переезд из Страсбурга в Валенсию, полный зал болельщиков хозяев, злость испанок после нелепого поражения от Сербии в четвертьфинале (победители Евробаскета-2019 вели «+6» за 2,5 минуты до конца четвертой четверти, но уступили в овертайме).

К тому же еще осталось в памяти поражение России от Испании на прошлом Евробаскете. Тогда в Белграде подопечные Лукаса Монделы разгромили нашу команду в четвертьфинале (78:54), а затем и взяли второй титул континентального первенства подряд. В этот раз «Красная фурия» точно оставалась без медалей (впервые с 2011 года) и решала куда более скромную задачу — отобраться в квалификацию чемпионата мира-2022. Для этого надо было вновь обыграть Россию во главе с Марией Вадеевой.

В четвертьфинале с Бельгией наша команда показала, что по качеству игры вполне достойна медалей. Но у самой молодой команды на турнире (средний возраст — 25,2) банально не хватило опыта. Все решили 17 потерь, не самое объективное судейство и мастерство Эммы Миссеман, которая провела очередной суперматч в своей карьере.

Левченко в огне

В матче с испанками мы тоже ошибались в простых ситуациях, сделав целых 20 потерь (у соперника в два раза меньше). Зато желания у наших девушек было хоть отбавляй. Каждая баскетболистка, выходившая на площадку, была заряжена на борьбу. Особенно это сказалось во второй половине матча, когда испанки думали, что одержат победу на классе. Не вышло. Нина Глонти, ставшая одним из открытий Евробаскета, забила два трехочковых подряд. Это позволило наконец-то нагнать хозяев. А в середине заключительного отрезка мы наконец-то вышли вперед. Попала главный снайпер команды Анастасия Шилова, а после великолепной защиты Ксения Левченко и Мария Вадеева организовали быстрый прорыв (62:59). Мондело пришлось брать тайм-аут. После минутного перерыва свое веское слово сказала Асту Ндур. Натурализованная центровая выдала блестящий отрезок и практически в одиночку позволила свой сборной зайти в концовку (64:64). Оставалось играть две минуты.

Глонти получила мяч на периметре после скидки Левченко и вновь решилась на бросок из-за дуги. Точно. Третье попадание из трех (67:64)! Нам удалось отбиться в ответной атаке, а затем вновь суперигру продемонстрировала Левченко. Разыгрывающая выдала прекрасный пас на Вадееву, и наше преимущество выросло до пяти очков (69:64). Потом мы вновь уперлись в обороне, а Вадеева реализовала два штрафных (71:64). Казалось, что игра сделана, но испанки при поддержке своего зала сократили отставание до трех очков, однако Левченко собрала на себе очередной фол и без нервов реализовала два штрафных. Игра была сделана.

Классный матч в исполнении сборной России. Очень жаль, что на кону была только путевка в квалификацию ЧМ. Сборная под руководством Александра Ковалева заслужила медаль этого Евробаскета. Очень хочется верить, что у этого поколения еще будут награды крупных турниров. Пора возвращать победные традиции.