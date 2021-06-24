Чемпионка Европы, призер Олимпийский игр считает, что сборная наконец-то вызывает позитивные эмоции.

Сборная России по баскетболу не смогла выйти в полуфинал женского Евробаскета и продлила свою безмедальную серию на континентальных первенствах, которая составляет уже десять лет. Последний раз мы были на пьедестале чемпионата Европы в 2011 году — выиграв золото.

На Евробаскете-2021 мы еще можем прервать другую неудачную серию и впервые с 2010 года приблизиться к попаданию на чемпионат мира. Победа над Испанией в Валенсии позволит команде Александра Ковалева сыграть в квалификации ЧМ-2022. О перспективах обновленной сборной «СЭ» поговорили с чемпионкой Европы-2003, серебряным призером ЧМ-2002 и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 Анной Архиповой-Фон Калманович. Отметим, что сразу шесть из 12 игроков этого состава сборной получили становление в клубе Анны Архиповой («Спарта энд К»).

Глонти и Комарова — открытие этого Евробаскета

— Как бы вы оценили игры сборной на этом Евробаскете?

— Мне нравится, что собой представляет команда. Вижу, какая работа проделана тренерским штабом, девочками, медицинским составом. Конечно, есть нюансы, есть еще много над чем работать, но впервые за 10 лет у нас появилась команда с характером. Плюс есть резерв. Мы на правильном пути. Так что несмотря на поражение от Бельгии у меня остались приятные впечатления.

— Ставка Ковалева на игроков, которые ранее не выступали на чемпионатах Европы, оправдала себя?

— Омоложение надо было делать намного раньше. Это просто необходимость, у Ковалева не было других вариантов. У нас есть молодые игроки, которых надо пробовать, давать шанс в сборной. Например, Нина Глонти. У нее сумасшедшая самоотдача, прекрасное понимание баскетбола. Считаю, что Глонти — открытие этого Евробаскета. Как и Лиза Комарова. Если говорить про Марину Голдыреву, то, возможно, я необъективна. Но когда ей было 20 лет, ее уже надо было брать в национальную сборную. Но тренеры почему-то в нее не верили. Рада, что она получила свой шанс при Ковалеве.

— Что скажете про выступление Марии Вадеевой и Раисы Мухиной? Можно сказать, что они вышли на новый уровень?

— Нет. Никто не прибавил. У Раисы совсем нет стабильности. Выдает один очень хороший матч, следующий, как правило, играет слабо. На это есть свои причины, я много раз об этом говорила. Маша сыграла на 60% своих возможностей. Настоящую Вадееву я увидела только вчера с Бельгией и в стартовой игре с Чехией. Хотя для любой команды — это две главные игры турнира. Первый матч всегда очень нервный, в четвертьфинале решается, бьешься ты за медали или нет. Если в них ты проявляешь свои лидерские качества, то это дорогого стоит.

Не хочется думать, что судьи намеренно работали против России

— Поражение от Бельгии ряд экспертов списывают на необъективное судейство. Согласны?

— Вчера было несколько судейских ошибок в пользу Бельгии. В быстром прорыве мяч уходит от Ванло. На повторе это явно видно. Мяч оставляют Бельгии, хотя Джули сама улыбается и смеется. Отмашки от Голдыревой и Мусиной, которые были зафиксированы как фолы. В обоих эпизодах у них не было злого умысла, они были без зрительного контроля, а просто совершили биомеханическое движение. У Бельгии было два аналогичных случая, но фолы давали россиянкам. Мне это очень не понравилось. Не хочется думать, что это намеренные действия, давайте спишем это на человеческий фактор. При этом судейство — не главная причина нашего поражения.

— А какая главная?

— Нельзя делать в четвертьфинале Евробаскета 17 потерь. Это слишком много. У Бельгии было восемь перехватов, остальные — это невынужденные ошибки.

— Удастся выиграть у Испании, которая каким-то непостижимым образом уступила Сербии в четвертьфинале?

— Очень хотелось, чтобы мы вышли в полуфинал. Особенно когда находились всего в двух очках от этого. Ты уже чувствуешь вкус крови, силы в себе. Испанки же очень сложный соперник. Они будут играть дома. Этот фактор надо учитывать, они будут фаворитками. Но для нашей сборной опыт таких игр необходим. Надеюсь на положительный результат.