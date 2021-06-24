«Вадеева сыграла на 60 процентов своих возможностей, у Мусиной совсем нет стабильности». Анна Архипова — о поражении от Бельгии
Сборная России по баскетболу не смогла выйти в полуфинал женского Евробаскета и продлила свою безмедальную серию на континентальных первенствах, которая составляет уже десять лет. Последний раз мы были на пьедестале чемпионата Европы в 2011 году — выиграв золото.
На Евробаскете-2021 мы еще можем прервать другую неудачную серию и впервые с 2010 года приблизиться к попаданию на чемпионат мира. Победа над Испанией в Валенсии позволит команде Александра Ковалева сыграть в квалификации ЧМ-2022. О перспективах обновленной сборной «СЭ» поговорили с чемпионкой Европы-2003, серебряным призером ЧМ-2002 и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 Анной Архиповой-Фон Калманович. Отметим, что сразу шесть из 12 игроков этого состава сборной получили становление в клубе Анны Архиповой («Спарта энд К»).
Глонти и Комарова — открытие этого Евробаскета
— Как бы вы оценили игры сборной на этом Евробаскете?
— Мне нравится, что собой представляет команда. Вижу, какая работа проделана тренерским штабом, девочками, медицинским составом. Конечно, есть нюансы, есть еще много над чем работать, но впервые за 10 лет у нас появилась команда с характером. Плюс есть резерв. Мы на правильном пути. Так что несмотря на поражение от Бельгии у меня остались приятные впечатления.
— Ставка Ковалева на игроков, которые ранее не выступали на чемпионатах Европы, оправдала себя?
— Омоложение надо было делать намного раньше. Это просто необходимость, у Ковалева не было других вариантов. У нас есть молодые игроки, которых надо пробовать, давать шанс в сборной. Например, Нина Глонти. У нее сумасшедшая самоотдача, прекрасное понимание баскетбола. Считаю, что Глонти — открытие этого Евробаскета. Как и Лиза Комарова. Если говорить про Марину Голдыреву, то, возможно, я необъективна. Но когда ей было 20 лет, ее уже надо было брать в национальную сборную. Но тренеры почему-то в нее не верили. Рада, что она получила свой шанс при Ковалеве.
— Что скажете про выступление Марии Вадеевой и Раисы Мухиной? Можно сказать, что они вышли на новый уровень?
— Нет. Никто не прибавил. У Раисы совсем нет стабильности. Выдает один очень хороший матч, следующий, как правило, играет слабо. На это есть свои причины, я много раз об этом говорила. Маша сыграла на 60% своих возможностей. Настоящую Вадееву я увидела только вчера с Бельгией и в стартовой игре с Чехией. Хотя для любой команды — это две главные игры турнира. Первый матч всегда очень нервный, в четвертьфинале решается, бьешься ты за медали или нет. Если в них ты проявляешь свои лидерские качества, то это дорогого стоит.
Не хочется думать, что судьи намеренно работали против России
— Поражение от Бельгии ряд экспертов списывают на необъективное судейство. Согласны?
— Вчера было несколько судейских ошибок в пользу Бельгии. В быстром прорыве мяч уходит от Ванло. На повторе это явно видно. Мяч оставляют Бельгии, хотя Джули сама улыбается и смеется. Отмашки от Голдыревой и Мусиной, которые были зафиксированы как фолы. В обоих эпизодах у них не было злого умысла, они были без зрительного контроля, а просто совершили биомеханическое движение. У Бельгии было два аналогичных случая, но фолы давали россиянкам. Мне это очень не понравилось. Не хочется думать, что это намеренные действия, давайте спишем это на человеческий фактор. При этом судейство — не главная причина нашего поражения.
— А какая главная?
— Нельзя делать в четвертьфинале Евробаскета 17 потерь. Это слишком много. У Бельгии было восемь перехватов, остальные — это невынужденные ошибки.
— Удастся выиграть у Испании, которая каким-то непостижимым образом уступила Сербии в четвертьфинале?
— Очень хотелось, чтобы мы вышли в полуфинал. Особенно когда находились всего в двух очках от этого. Ты уже чувствуешь вкус крови, силы в себе. Испанки же очень сложный соперник. Они будут играть дома. Этот фактор надо учитывать, они будут фаворитками. Но для нашей сборной опыт таких игр необходим. Надеюсь на положительный результат.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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