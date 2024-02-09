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Сегодня, 12:08

Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля.

Женская сборная Ирландии отказалась пожать руки спортсменкам из Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года в Риге, сообщает РИА Новости со ссылкой ВВС.

Ирландские басетболистки выстроились у скамейки и не стали выходить в центр площадки, где стояли их соперницы.

Федерация баскетбола Ирландии заранее проинформировала ФИБА, что игроки не будут участвовать в предматчевой церемонии со сборной Израиля. В организации отметили, что баскетболистки не будут пожимать руки израильтянкам до и после матча и будут слушать национальный гимн у скамейки запасных, а не в центре.

Встреча прошла в четверг, 8 февраля, и закончилась победой сборной Израиля со счетом 87:57.

Источник: РИА Новости
Сборная Израиля по баскетболу
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