Кириленко — о результате женской сборной на Евробаскете: «Валокордина не хватит на всех»
Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил женскую сборную России с завоеванием права сыграть в квалификации чемпионата мира-2022.
«Всех с победой над действующими чемпионками Европы, и завоеванием права участия в квалификации на чемпионат мира. Растем вместе с нашей командой. Валокордина не хватит на всех», — написал Кириленко в Instagram.
Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы.
По итогам турнира шесть лучших команд, в число которых вошла сборная России, получат право сыграть в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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