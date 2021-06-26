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Кириленко — о результате женской сборной на Евробаскете: «Валокордина не хватит на всех»

22:43
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Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил женскую сборную России с завоеванием права сыграть в квалификации чемпионата мира-2022.

«Всех с победой над действующими чемпионками Европы, и завоеванием права участия в квалификации на чемпионат мира. Растем вместе с нашей командой. Валокордина не хватит на всех», — написал Кириленко в Instagram.

Публикация от Andrey Kirilenko (@ak47russ)

Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 78:74 в матче за 5-8-е места чемпионата Европы.

По итогам турнира шесть лучших команд, в число которых вошла сборная России, получат право сыграть в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

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