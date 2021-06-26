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Женская сборная России победила Испанию в матче за 5-8-е места на Евробаскете

18:09
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Женская сборная России победила команду Испании в матче за 5-8 места на Евробаскете. Россиянки переиграли соперниц со счетом 78:74.

Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.

В заключительном матче на турнире россиянки сыграют против команды Боснии и Герцеговины.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

Полуфинал за 5-8-е места

Испания — Россия — 74:78 (17:12, 16:18, 14:19, 27:29)

26 июня.

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