Женская сборная России победила Испанию в матче за 5-8-е места на Евробаскете
Женская сборная России победила команду Испании в матче за 5-8-е места на Евробаскете. Россиянки переиграли соперниц со счетом 78:74.
Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.
В заключительном матче на турнире россиянки сыграют против команды Боснии и Герцеговины.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Женщины
Полуфинал за 5-8-е места
Испания — Россия — 74:78 (17:12, 16:18, 14:19, 27:29)
26 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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