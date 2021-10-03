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Стал известен состав женской сборную России на стартовые матчи отбора Евробаскета-2023

16:03
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Тренерский штаб женской сборной России объявил список кандидатов на участие в первом окне квалификации чемпионата Европы-2023, сообщает сайт РФБ.

Для подготовки к матчам с Черногорией и Данией (11 и 14 ноября соответственно) вызваны 16 игроков.

Защитники: Анна Буровая («Динамо» Курск), Марина Голдырева («Ника»), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Самара»), Ксения Левченко («Динамо» Курск).

Форварды: Аделина Абайбурова («Динамо» Курск), Нина Глонти (МБА), Дарья Игнатова («Спарта энд К»), Жосселина Майга (МБА), Раиса Мусина («Ника»), Дарья Репникова («Спарта энд К»), Мария Черепанова («Ника»), Анастасия Шилова (УГМК), Александра Штанько (МБА).

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» Курск).

В резервный список на случай замены включены два форварда: Анастасия Косу («Динамо» Курск) и Дарья Намок («Надежда»).

Сбор под руководством главного тренера Александра Ковалева пройдет с 3 по 9 ноября. Затем команда отправится из Москвы в Подгорицу, где 11 ноября сыграет со сборной Черногории, а на следующий день после этого матча вернется домой и продолжит в столичном регионе подготовку к домашней встрече с Данией (14 ноября).

Вместе с Россией, Данией и Черногорией в отборочной группе F выступит сборная Австрии. В этой четверке команды сыграют в два круга с разъездами (оставшиеся матчи пройдут в ноябре 2022 года и в феврале 2023-го). В финальный турнир Евробаскета-2023 выйдут 10 победителей групп плюс 4 лучшие команды из числа занявших вторые места.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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