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Защитник женской сборной России получила тяжелую травму в матче против Франции

23:06
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Защитник женской сборной России Екатерина Федоренкова получила тяжелую травму в матче чемпионата Европы против Франции.

В третьей четверти россиянка пыталась обыграть соперницу, но неудачно поставила ногу и с криком упала на паркет. Баскетболистка несколько минут лежал на полу в слезах и кричала от боли.

У нее подозрение на серьезную травму колена. Она смогла покинуть площадку только с помощью врачей, причем совершенно не могла опираться на правую ногу.

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