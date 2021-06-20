Женская сборная России проиграла команде Франции на Евробаскете
Женская сборная России по баскетболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы-2021. В матче третьего тура группы D россиянки уступили с крупным счетом команде Франции — 59:85.
Причем сборная России выиграла первую четверть со счетом 19:14. Но во второй четверти смогла набрать только 4 очка, тогда как соперницы — 20.
Защитник женской сборной России Екатерина Федоренкова получила тяжелую травму в матче чемпионата Европы против Франции.
В третьей четверти россиянка пыталась обыграть соперницу, но неудачно поставила ногу и с криком упала на паркет. У нее подозрение на серьезную травму колена. Она смогла покинуть площадку только с помощью врачей, причем совершенно не могла опираться на правую ногу.
Женская сборная России заранее гарантировала себе попадание в плей-офф. Франция, как победитель группы, выйдет в четвертьфинал напрямую, команды, занявшие второе и третье места (Россия и Хорватия), сыграют в 1/8 финала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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