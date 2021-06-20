Женская сборная России проиграла команде Франции на Евробаскете

Женская сборная России по баскетболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы-2021. В матче третьего тура группы D россиянки уступили с крупным счетом команде Франции — 59:85.

Причем сборная России выиграла первую четверть со счетом 19:14. Но во второй четверти смогла набрать только 4 очка, тогда как соперницы — 20.

Защитник женской сборной России Екатерина Федоренкова получила тяжелую травму в матче чемпионата Европы против Франции.

В третьей четверти россиянка пыталась обыграть соперницу, но неудачно поставила ногу и с криком упала на паркет. У нее подозрение на серьезную травму колена. Она смогла покинуть площадку только с помощью врачей, причем совершенно не могла опираться на правую ногу.

Женская сборная России заранее гарантировала себе попадание в плей-офф. Франция, как победитель группы, выйдет в четвертьфинал напрямую, команды, занявшие второе и третье места (Россия и Хорватия), сыграют в 1/8 финала.