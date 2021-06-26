Женская сборная России квалифицировалась в отбор чемпионата мира
Баскетболистки сборной России победили команду Испании в матче за 5-8-е места чемпионата Европы и квалифицировались в отбор чемпионата мира. Встреча в Валенсии завершилась со счетом 78:74 в пользу российской команды.
Россиянки попали в число лучших шести команд чемпионата Европы и завоевали право сыграть в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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