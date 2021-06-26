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Женская сборная России квалифицировалась в отбор чемпионата мира

18:18
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Баскетболистки сборной России победили команду Испании в матче за 5-8-е места чемпионата Европы и квалифицировались в отбор чемпионата мира. Встреча в Валенсии завершилась со счетом 78:74 в пользу российской команды.

Россиянки попали в число лучших шести команд чемпионата Европы и завоевали право сыграть в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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