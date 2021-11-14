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Женская сборная России переиграла команду Дании в отборочном турнире Евробаскета-2023

20:03
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Женская сборная России обыграла команду Дании со счетом 77:57 в матче второго тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года.

После двух игр лидером группы F является сборная России, набравшая 4 очка.

В следующем туре россиянки дома встретятся с командой Австрии 24 ноября.

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Иван Шитик все материалы автора
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