Женская сборная Бельгии победила Испанию в финале чемпионата Европы

Сборная Бельгии обыграла Испанию в финале чемпионата Европы среди женщин — 64:58.

Самым результативным игроком матча стала форвард бельгийской команды Эмма Миссеман — 24 очка.

Бельгия впервые в истории стала чемпионом Европы, для Испании это шестой финал в истории сборной (4 победы).

В матче за третье место Франция победила Венгрию — 82:68. Оба матча проходили в Любляне (Словения).

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

Финал

Испания — Бельгия — 58:64 (17:13, 15:12, 16:18, 10:21)

25 июня. Любляна. «Arena Stozice».