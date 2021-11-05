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Женская сборная России начала подготовку к старту отбора чемпионата Европы

21:35
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Женская сборная России начала подготовку к матчам первого окна квалификации чемпионата Европы-2023 против Черногории и Дании, сообщает сайт РФБ.

В сборе примут участие 14 баскетболисток:

Защитники: Анна Буровая, Ксения Левченко (обе — «Динамо», Курск), Марина Голдырева («Ника», Сыктывкар), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург), Раиса Мусина, Мария Черепанова (обе — «Ника»), Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург).

Форварды: Аделина Абайбурова («Динамо» К), Нина Глонти, Жосселина Майга, Александра Штанько (все — МБА, Москва), Дарья Репникова («Спарта энд К», Видное).

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» К).

9 ноября сборная России отправится в Подгорицу, где 11-го проведет первый матч против команды Черногории. Затем россиянки вернутся домой и будут тренироваться в «Баскет-холле» в Крылатском. Там же 14 ноября команда Александра Ковалева встретится со сборной Дании.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38585/zhenskaya-sbornaya-rossii-nachala-trenirovki-vvidnom

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Иван Шитик все материалы автора
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