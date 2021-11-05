Женская сборная России начала подготовку к старту отбора чемпионата Европы
Женская сборная России начала подготовку к матчам первого окна квалификации чемпионата Европы-2023 против Черногории и Дании, сообщает сайт РФБ.
В сборе примут участие 14 баскетболисток:
Защитники: Анна Буровая, Ксения Левченко (обе — «Динамо», Курск), Марина Голдырева («Ника», Сыктывкар), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург), Раиса Мусина, Мария Черепанова (обе — «Ника»), Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург).
Форварды: Аделина Абайбурова («Динамо» К), Нина Глонти, Жосселина Майга, Александра Штанько (все — МБА, Москва), Дарья Репникова («Спарта энд К», Видное).
Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» К).
9 ноября сборная России отправится в Подгорицу, где 11-го проведет первый матч против команды Черногории. Затем россиянки вернутся домой и будут тренироваться в «Баскет-холле» в Крылатском. Там же 14 ноября команда Александра Ковалева встретится со сборной Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38585/zhenskaya-sbornaya-rossii-nachala-trenirovki-vvidnom
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