Федоренкова выбыла до конца женского Евробаскета из-за серьезной травмы колена
Защитник сборной России Екатерина Федоренкова прошла МРТ-исследование по травме, полученной в матче 3-го тура группового турнира Евробаскета-2021 с Францией, сообщает сайт РФБ.
Обследование подтвердило опасения, звучавшие накануне: у баскетболистки выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления станут известны позднее, но уже сейчас понятно, что на этом чемпионате Европы Федоренкова больше не сыграет.
Сборная России в понедельник сыграет в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Словении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38072/u-ekateriny-fedorenkovoj-razryv-perednej-krestoobraznoj-svyazki
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