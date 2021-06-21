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Федоренкова выбыла до конца женского Евробаскета из-за серьезной травмы колена

21:22
Екатерина Федоренкова. Фото РФБ.
Екатерина Федоренкова. Фото РФБ.
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Защитник сборной России Екатерина Федоренкова прошла МРТ-исследование по травме, полученной в матче 3-го тура группового турнира Евробаскета-2021 с Францией, сообщает сайт РФБ.

Обследование подтвердило опасения, звучавшие накануне: у баскетболистки выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления станут известны позднее, но уже сейчас понятно, что на этом чемпионате Европы Федоренкова больше не сыграет.

Сборная России в понедельник сыграет в матче 1/8 финала чемпионата Европы с командой Словении.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38072/u-ekateriny-fedorenkovoj-razryv-perednej-krestoobraznoj-svyazki

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