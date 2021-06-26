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Раиса Мусина: «Спасибо всем, кто проделал этот тяжелый путь вместе с нами»

20:19
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Форвард женской сборной России Раиса Мусина поделилась эмоциями после победы над командой Испании в матче за 5-8-е места на Евробаскете. Россиянки переиграли соперниц со счетом 78:74.

«Невероятно горжусь своей командой, которая никогда не сдается и идет до конца! Спасибо всем, кто проделал этот тяжелый путь вместе с нами!» — написала Мусина в Instagram.

Публикация от Raisa Musina (@musinka4)

Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.

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