Раиса Мусина: «Спасибо всем, кто проделал этот тяжелый путь вместе с нами»

Форвард женской сборной России Раиса Мусина поделилась эмоциями после победы над командой Испании в матче за 5-8-е места на Евробаскете. Россиянки переиграли соперниц со счетом 78:74.

«Невероятно горжусь своей командой, которая никогда не сдается и идет до конца! Спасибо всем, кто проделал этот тяжелый путь вместе с нами!» — написала Мусина в Instagram.

Эта победа дала сборной России право сыграть в квалификационном турнире чемпионата мира.