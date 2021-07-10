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Женская сборная России успешно стартовала на юниорском чемпионате Европы

10 июля 2021, 23:32
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Женская сборная России успешно начала юниорский чемпионат Европы для игроков не старше 16 лет. Российские девушки переиграли Бельгию в трех сетах.

Также в одной группе с Россией играют Венгрия, Турция, Чехия и Польша. Первые две команды по итогам группового раунда пройдут в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора

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