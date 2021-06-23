Женская сборная России уступила Бельгии в четвертьфинале Евробаскета
Женская сборная России не смогла переиграть Бельгию в четвертьфинале чемпионата Европы-2021, завершив свою борьбу на турнире. Встреча завершилась со счетом 83:85.
Бельгия в полуфинале встретится с победителем пары Сербия — Испания.
Россиянки трижды становились чемпионками Европы: в 2003, 2007 и 2011 годах.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала
Бельгия — Россия — 85:83 (21:20, 22:17, 20:21, 22:25)
23 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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