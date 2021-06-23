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Женская сборная России уступила Бельгии в четвертьфинале Евробаскета

23:29
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Женская сборная России не смогла переиграть Бельгию в четвертьфинале чемпионата Европы-2021, завершив свою борьбу на турнире. Встреча завершилась со счетом 83:85.

Бельгия в полуфинале встретится с победителем пары Сербия — Испания.

Россиянки трижды становились чемпионками Европы: в 2003, 2007 и 2011 годах.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Бельгия — Россия — 85:83 (21:20, 22:17, 20:21, 22:25)

23 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».

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