Россиянки сыграют против Словении в 1/8 финала Евробаскета
Женская сборная России уступила Франции в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 85:59 в пользу француженок.
После этой встречи сборная России с 4 очками занимает 2-е место в группе D. Ранее команда Александра Ковалева вышла в плей-офф Евробаскета и теперь сыграет в 1/8 финала турнира против Словении 21 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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