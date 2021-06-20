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Россиянки сыграют против Словении в 1/8 финала Евробаскета

23:36
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Женская сборная России уступила Франции в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 85:59 в пользу француженок.

После этой встречи сборная России с 4 очками занимает 2-е место в группе D. Ранее команда Александра Ковалева вышла в плей-офф Евробаскета и теперь сыграет в 1/8 финала турнира против Словении 21 июня.

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Иван Шитик все материалы автора
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