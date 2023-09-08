Женский Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах

Исполнительный комитет ФИБА-Европа утвердил место проведения женского чемпионата Европы в 2025 году. Впервые в истории турнир примут сразу четыре страны: Германия, Греция, Италия и Чехия.

Групповая стадия пройдет в каждой стране, а финальные игры — в Афинах (Греция). Точные места проведения будут определены позднее.

В отборочном турнире женского Евробаскета-2025 примут участие 36 сборных, в том числе команды стран-хозяек — Германии, Греции, Италии и Чехии.