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Сегодня, 02:19

Женский Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполнительный комитет ФИБА-Европа утвердил место проведения женского чемпионата Европы в 2025 году. Впервые в истории турнир примут сразу четыре страны: Германия, Греция, Италия и Чехия.

Групповая стадия пройдет в каждой стране, а финальные игры — в Афинах (Греция). Точные места проведения будут определены позднее.

В отборочном турнире женского Евробаскета-2025 примут участие 36 сборных, в том числе команды стран-хозяек — Германии, Греции, Италии и Чехии.

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