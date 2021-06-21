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Россия победила Словению и вышла в четвертьфинал женского Евробаскета

21 июня 2021, 23:34
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Женская сборная Россиипобедила Словению в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 93:75.

Самой результативной в составе российской сборной стала Елизавета Комарова, набравшая 20 очков. У Словении 21 очко в актив занесла Шанте Эванс.

В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Бельгии.

Баскетбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/8 финала

Россия — Словения — 93:75 (28:13, 21:16, 25:25, 19:21)

21 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».

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Иван Шитик все материалы автора
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