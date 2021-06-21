Россия победила Словению и вышла в четвертьфинал женского Евробаскета
Женская сборная Россиипобедила Словению в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 93:75.
Самой результативной в составе российской сборной стала Елизавета Комарова, набравшая 20 очков. У Словении 21 очко в актив занесла Шанте Эванс.
В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Бельгии.
Баскетбол
Чемпионат Европы. Женщины
1/8 финала
Россия — Словения — 93:75 (28:13, 21:16, 25:25, 19:21)
21 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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