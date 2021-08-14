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Сборная России проиграла Канаде в матче за 5-8-е места молодежного чемпионата мира для девушек до 19 лет

19:43
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Сборная России уступила команде Канады в матче за 5-8-е места молодежного чемпионата мира для девушек до 19 лет. Счет матча — 66:58 в пользу команды Канады.

В полуфиналах турнира встретятся США и Венгрия, а также Австралия и Мали.

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Иван Шитик все материалы автора

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