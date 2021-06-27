Женская сборная Сербии выиграла Евробаскет-2021
Женская сборная Сербии победила Францию в финале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 63:54.
Самой результативной в составе победительниц стала Ивонн Андерсон, набравшая 18 очков.
Для Сербии этот трофей стал вторым в ее истории. Наибольшее число титулов чемпионата Европы среди женщин на счету России/СССР — 24.
Чемпионат Европы. Женщины
Финал
Франция — Сербия — 54:63 (11:14, 15:17, 14:17, 14:15)
27 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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