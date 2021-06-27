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Женская сборная Сербии выиграла Евробаскет-2021

27 июня 2021, 23:43
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Женская сборная Сербии победила Францию в финале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 63:54.

Самой результативной в составе победительниц стала Ивонн Андерсон, набравшая 18 очков.

Для Сербии этот трофей стал вторым в ее истории. Наибольшее число титулов чемпионата Европы среди женщин на счету России/СССР — 24.

Чемпионат Европы. Женщины

Финал

Франция — Сербия — 54:63 (11:14, 15:17, 14:17, 14:15)

27 июня.

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Иван Шитик все материалы автора
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