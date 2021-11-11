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Женская сборная России обыграла команду Черногории в отборочном турнире Евробаскета-2023

22:29
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Женская сборная России обыграла команду Черногории в рамках отборочного турнира Евробаскета-2023. Россиянки выиграли со счетом 85:64.

В следующем туре россиянки в воскресенье дома встретятся с командой Дании, сборная Черногории в тот же день сыграет с австрийками.

Отборочный турнир завершится в феврале 2023 года. В финальную часть выйдут 10 победителей групп, а также четыре лучшие команды, ставшие в своих группах вторыми.

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Иван Шитик все материалы автора
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