Российские баскетболистки узнали соперников в отборе к чемпионату Европы 2023 года
Стал известен состав групп отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу 2023 года. По итогам жеребьевки, сборная России сыграет в группе F с командами Черногории, Дании и Австрии.
Группа А: Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия и Северная Македония.
Группа В: Франция, Украина, Литва и Финляндия.
Группа С: Испания, Венгрия, Румыния и Исландия.
Группе D: Турции, Словении, Польши и Албании.
Группа Е: Сербия, Хорватия, Болгария.
Группе G: Греция, Великобритания, Португалия и Эстония.
Группе Н: Италия, Словакия, Люксембург и Швейцария.
Группе I: Белоруссия, Чехия, Нидерланды и Ирландия.
Группе J: Швеция, Латвия и Израиль.
Отборочный турнир пройдет с ноября 2021 года по февраль 2023. В финальную часть выйдут 10 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места
Чемпионат Европы пройдет в Словении и Израиле. Страны-хозяйки турнира автоматически вышли в финальную стадию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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