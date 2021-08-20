Российские баскетболистки узнали соперников в отборе к чемпионату Европы 2023 года

Стал известен состав групп отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу 2023 года. По итогам жеребьевки, сборная России сыграет в группе F с командами Черногории, Дании и Австрии.

Группа А: Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия и Северная Македония.

Группа В: Франция, Украина, Литва и Финляндия.

Группа С: Испания, Венгрия, Румыния и Исландия.

Группе D: Турции, Словении, Польши и Албании.

Группа Е: Сербия, Хорватия, Болгария.

Группе G: Греция, Великобритания, Португалия и Эстония.

Группе Н: Италия, Словакия, Люксембург и Швейцария.

Группе I: Белоруссия, Чехия, Нидерланды и Ирландия.

Группе J: Швеция, Латвия и Израиль.

Отборочный турнир пройдет с ноября 2021 года по февраль 2023. В финальную часть выйдут 10 победителей групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места

Чемпионат Европы пройдет в Словении и Израиле. Страны-хозяйки турнира автоматически вышли в финальную стадию.