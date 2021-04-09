Женская сборная России объявила расширенный состав на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Александром Ковалевым назвал список из 18 игроков на участие в чемпионате Европы-2021, информирует сайт РФБ. Еще пятеро включены в резервный список на случай замены.

Состав сборной России:

защитники — Анна Буровая («Динамо» Курск), Марина Голдырева («Динамо» Новосибирск), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта энд К»), Екатерина Федоренкова («Ника»).

запасные — Виктория Завьялова (УГМК), Дарья Колосовская («Енисей»).

форварды — Аделина Абайбурова («Енисей»), Нина Глонти (МБА), Дарья Игнатова («Спарта энд К»), Александра Марченкова («Ника»), Раиса Мусина («Динамо» Курск), Камилла Огун («Намюр», Бельгия), Дарья Репникова («Спарта энд К»), Галина Шамова («Динамо» Новосибирск), Анастасия Шилова («Надежда»).

запасные — Анастасия Олаири Косу («Динамо» Курск), Дарья Намок («Надежда»), Ксения Тихоненко («Надежда»).

центровые — Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» Курск), Александра Штанько (МБА).

Главная команда страны соберется в УТЦ «Новогорск» вечером 9 мая и после установленного правилами Минспорта карантина сможет приступить к тренировкам. Первый сбор продлится до 24 мая, а затем баскетболистки отправятся на турнир в Стамбул. Также в программе подготовки — выезды на товарищеские матчи в Белград (4-5 июня) и Минск (8-9 июня). Между играми сборная будет возвращаться домой и тренироваться на базе GoPark в Подмосковье.

В Страсбург на чемпионат Европы команда в составе 12 игроков отправится 13 или 14 июня. Планы могут быть скорректированы в зависимости от медицинских предписаний ФИБА.

Финальный турнир Евробаскета-2021 с участием 16 команд пройдет 17—27 июня в Страсбурге (Франция) и Валенсии (Испания). Сборная России, напомним, попала в группу D, где сыграет с Чехией, Хорватией и Францией. ?