Женская сборная России сыграет на Евробаскете-2021 с Чехией, Хорватией и Францией

В Валенсии прошла жеребьевка женского чемпионата Европы-2021. Турнир пройдет с 17 по 27 июня этого года во Франции и Испании.

16 команд разделены на четыре группы.

Группа A: Швеция, Белоруссия, Испания, Словакия.

Группа B: Черногория, Сербия, Италия, Греция.

Группа C: Босния и Герцеговина, Словения, Турция, Бельгия.

Группа D: Франция, Россия, Чехия, Хорватия.