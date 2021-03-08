Женская сборная России сыграет на Евробаскете-2021 с Чехией, Хорватией и Францией
15:41
В Валенсии прошла жеребьевка женского чемпионата Европы-2021. Турнир пройдет с 17 по 27 июня этого года во Франции и Испании.
16 команд разделены на четыре группы.
Группа A: Швеция, Белоруссия, Испания, Словакия.
Группа B: Черногория, Сербия, Италия, Греция.
Группа C: Босния и Герцеговина, Словения, Турция, Бельгия.
Группа D: Франция, Россия, Чехия, Хорватия.
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