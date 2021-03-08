Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат Европы   //    Женщины

Женская сборная России сыграет на Евробаскете-2021 с Чехией, Хорватией и Францией

15:41
Жеребьевка женского чемпионата Европы. Фото Twitter
Жеребьевка женского чемпионата Европы. Фото Twitter
Теги:

В Валенсии прошла жеребьевка женского чемпионата Европы-2021. Турнир пройдет с 17 по 27 июня этого года во Франции и Испании.

16 команд разделены на четыре группы.

Группа A: Швеция, Белоруссия, Испания, Словакия.

Группа B: Черногория, Сербия, Италия, Греция.

Группа C: Босния и Герцеговина, Словения, Турция, Бельгия.

Группа D: Франция, Россия, Чехия, Хорватия.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир