Женская сборная России начала подготовку к Евробаскету-2021

На базе в Новогорске стартовала подготовка женской сборной России к Евробаскету-2021, сообщает сайт РФБ 12 мая.

В сборе, который продлится до 25 мая, будут участвовать 18 баскетболисток.

Защитники: Анна Буровая («Динамо» Курск), Марина Голдырева («Динамо» Новосибирск), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта энд К»), Екатерина Федоренкова («Ника»).

Форварды: Аделина Абайбурова («Енисей»), Нина Глонти (МБА), Дарья Игнатова («Спарта энд К»), Александра Марченкова («Ника»), Раиса Мусина («Динамо» Курск), Камилла Огун («Намюр», Бельгия), Дарья Репникова («Спарта энд К»), Анастасия Шилова («Надежда»).

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» Курск), Александра Штанько (МБА), Валентина Кожухарь («Спарта энд К»).

В связи со строгим медицинским протоколом, действующим на базе Минспорта, участникам сбора, прибывшим из других городов, предписан удлиненный карантин и два ПЦР-теста вместо одного. Таких в команде четверо — это две баскетболистки (Буровая и Голдырева), главный тренер Александр Ковалев и врач Забида Магомедова.

25 мая сборная России отправится на турнир в Стамбул. Также в программе подготовки — выезды на товарищеские матчи в Белград (4-5 июня) и Минск (8-9 июня).

В Страсбург на чемпионат Европы команда в составе 12 игроков отправится 13 или 14 июня.

Финальный турнир Евробаскета-2021 с участием 16 команд пройдет 17-27 июня в Страсбурге (Франция) и Валенсии (Испания). Сборная России попала в группу D, где сыграет с Чехией, Хорватией и Францией.