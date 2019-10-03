Владимир Васильев: «Мы не вели переговоры о проведении «Формулы-1» на трассе «Игора Драйв»

Директор комплекса «Игора Драйв» Владимир Васильев на пресс-конференции, посвященной открытию трассы, заявил, что они не вели переговоры о проведении «Формулы-1». Ранее появлялась информация о возможном переносе этапа «королевских гонок» из Сочи в Ленинградскую область.

— По поводу «Формулы—1»: мы не вели никаких переговоров, — отметил Владимир Васильев. — Не знаю, откуда берутся слухи. Трасса хорошая, комплекс хороший. Прошлой зимой приезжало руководство ФИА. У нас сделано полностью освещение, но если мы говорим про трек, то в мае у нас и так белые ночи. Мы рассматривали ночные гонки, может суточные, как Ле Ман. С высоты птичьего полета Игора смотрится здорово. (Дмитрий Зимин)