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В «Хаас» намекнули, что объявят о продлении контрактов с Мазепиным и Шумахером на «Гран-при России»

08:14
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда может объявить о продлении контрактов с пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером на «Гран-при России».

«Мы скоро должны будем объявить о продлении контракта с Миком. Давайте подождем несколько дней, надеюсь, все получится, все будут счастливы и мне больше не придется отвечать на этот вопрос. Мы хотим объявить о продлении контрактов с обоими пилотами. Думаю, что этап в Сочи — подходящее время для этого. Тогда мы сможем полностью сосредоточиться на следующем сезоне после гонки в России. Детали соглашений? Об этом я говорить не могу, но у нас нет никаких предпочтений относительного одного из пилотов. Такого никогда не было и не будет», — приводит RTL слова Штайнера.

Мазепин и Шумахер выступают за «Хаас» с сезона-2021. Контракты гонщиков действуют до конца нынешнего года.

Дополнительная информация:

https://www.rtl.de/cms/formel-1-mick-schumacher-neuer-vertrag-mit-haas-soll-bis-sotschi-fix-sein-exklusives-interview-mit-guenther-steiner-4834167.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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