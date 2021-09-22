В «Хаас» намекнули, что объявят о продлении контрактов с Мазепиным и Шумахером на «Гран-при России»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда может объявить о продлении контрактов с пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером на «Гран-при России».

«Мы скоро должны будем объявить о продлении контракта с Миком. Давайте подождем несколько дней, надеюсь, все получится, все будут счастливы и мне больше не придется отвечать на этот вопрос. Мы хотим объявить о продлении контрактов с обоими пилотами. Думаю, что этап в Сочи — подходящее время для этого. Тогда мы сможем полностью сосредоточиться на следующем сезоне после гонки в России. Детали соглашений? Об этом я говорить не могу, но у нас нет никаких предпочтений относительного одного из пилотов. Такого никогда не было и не будет», — приводит RTL слова Штайнера.

Мазепин и Шумахер выступают за «Хаас» с сезона-2021. Контракты гонщиков действуют до конца нынешнего года.