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Окон поделился ожиданиями от «Гран-при России»

11:33
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился ожиданиями от «Гран-при России».

«Думаю, мы способны конкурировать на трассе в Сочи. В прошлом году наши болиды финишировали на пятом и седьмом местах, было бы здорово повторить что-то подобное в этом году. Борьба за пятую строчку в Кубке конструкторов очень плотная, все решат считанные очки. Если нам удастся сохранить нынешнюю форму и продолжать набирать очки обоими болидами, то мы будем близки к цели в конце сезона», — приводит пресс-служба «Альпин» слова Окона.

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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