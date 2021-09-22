Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился ожиданиями от «Гран-при России».

«Думаю, мы способны конкурировать на трассе в Сочи. В прошлом году наши болиды финишировали на пятом и седьмом местах, было бы здорово повторить что-то подобное в этом году. Борьба за пятую строчку в Кубке конструкторов очень плотная, все решат считанные очки. Если нам удастся сохранить нынешнюю форму и продолжать набирать очки обоими болидами, то мы будем близки к цели в конце сезона», — приводит пресс-служба «Альпин» слова Окона.

?? «Last year, as a team, we finished fifth and seventh, and it would be great if we can repeat something similar this year.»@OconEsteban, #RussianGP Preview pic.twitter.com/OXZ0PchDqu — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) September 22, 2021

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.