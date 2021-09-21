Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от «Гран-при России». Для пилота команды Никиты Мазепина этот этап является домашним.

«Я видел расписание, и даже с точки зрения работы с медиа и внимания в России уик-энд получится очень насыщенным. Но, надеюсь, многие люди будут поддерживать Никиту.

Конечно, сейчас он не сражается за титул, как Макс, так что толпы его фанатов будут не такими большими, как у Ферстаппена в Нидерландах. Однако я уверен, что у Никиты там много болельщиков.

Мне кажется, в России всегда интересно гоняться. Трасса сильно отличается от остальных, люди гостеприимны, атмосфера всегда хорошая, организаторы работают отлично. Грустно, что мы потеряем Сочи, но здорово будет приехать в Санкт-Петербург в 2023 году. Говорят, это фантастический город, хотя я там не был.

В любом случае Сочи — отличное место для «Гран-при», особенно когда в команде российский пилот. Надеюсь, многие зрители будут болеть за нас", — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.

В текущем сезоне Мазепин не набрал ни одного очка в 14 гонках. «Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября на «Сочи Автодроме».