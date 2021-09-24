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Трибуна на «Сочи Автодром» не будет названа в честь Никиты Мазепина

14:00
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Промоутер «Гран-при России» Алексей Титов рассказал, что от представителей пилота «Хаас» не поступало коммерческих предложений на нейминг одной из трибун «Сочи Автодром».

Ранее трибуны были названы в честь других боевых российских гонщиков в «Ф-1: Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.

— Продолжится ли традиция называть трибуны в честь российских гонщиков? А это и не было традицией. Просто к нам обращались команды по этому поводу, и мы делали нейминг. Эта история носит исключительно коммерческий характер. Все-таки одна из ключевых задач — коммерческий успех «Гран-при России». В этом году мы предложили такие активации спонсорам. Они их поддержали. Представители Мазепина не обращались с таким предложением? Нет.

Никита Мазепин стал пилотом «Хаас» в декабре 2020 года. На этой неделе руководитель американской команды Гюнтер Штайнер сообщил, что российский пилот останется основным пилотом и на 2022 год.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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