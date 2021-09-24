Ферстаппену заменили двигатель, он стартует с последнего места на «Гран-при России»

«Ред Булл» принял решение заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Команда полностью заменила все компоненты силовой установки на машине нидерландца, установив ему четвертый по счету мотор в этом сезоне. В связи со штрафом за замену двигателя Ферстаппен стартует с последнего места в гонке на «Гран-при России», а Шарль Леклер из «Феррари», которому также заменили силовую установку, займет 19-е место на стартовой решетке.

Отметим, что изначально у Ферстаппена был штраф за аварию с Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Италии», гонщик должен был потерять 3 позиции на старте.

BREAKING: @Max33Verstappen will start Sunday's Russian Grand Prix from the back of the grid due to a power unit change



More to follow...#RussianGP #F1 pic.twitter.com/LPMzWwvbLR — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Гонка состоится в воскресенье, 26 сентября, начало — в 15.00 (мск).