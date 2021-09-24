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Ферстаппену заменили двигатель, он стартует с последнего места на «Гран-при России»

15:37
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
Макс Ферстаппен. Фото Twitter
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«Ред Булл» принял решение заменить двигатель на болиде Макса Ферстаппена, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Команда полностью заменила все компоненты силовой установки на машине нидерландца, установив ему четвертый по счету мотор в этом сезоне. В связи со штрафом за замену двигателя Ферстаппен стартует с последнего места в гонке на «Гран-при России», а Шарль Леклер из «Феррари», которому также заменили силовую установку, займет 19-е место на стартовой решетке.

Отметим, что изначально у Ферстаппена был штраф за аварию с Льюисом Хэмилтоном на «Гран-при Италии», гонщик должен был потерять 3 позиции на старте.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Гонка состоится в воскресенье, 26 сентября, начало — в 15.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.verstappen-set-to-start-russian-gp-from-the-back-of-the-grid-after-engine.7f6jFpCcP8YyCh2A8UEGMw.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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