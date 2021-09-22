Леклер начнет «Гран-при России» с последнего места на стартовой решетке
20:18
Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит новый двигатель на предстоящем «Гран-при России», сообщает пресс-служба команды.
В связи с тем, что Леклер на данный момент уже использовал все три разрешенных на сезон двигателя, на «Гран-при России» он получит штраф и начнет гонку с последнего места на решетке.
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