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Боттас стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при России», Квят — 13-й

16:39
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат (1.33,519) по итогам и второй сессии свободных заездов «Гран-при России», который проходит на автодроме в Сочи. Ранее финн был лучшим в первой практике.

Второе место занял его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,267), на третьей строчке расположился Даниэль Риккьярдо из «Рено» (+1,058).

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», показал 13-й результат (+1, 942). Его партнер по команде Пьер Гасли стал 11-м (+1,691).

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