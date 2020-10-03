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«Альфа Таури» опубликовала фильм о жизни Квята в Сочи. Оператор застал его в одних трусах с гитарой

15:11
Фрагмент из видео «Альфа Таури». Фото YouTube-канал «Альфа Таури»
Фрагмент из видео «Альфа Таури». Фото YouTube-канал «Альфа Таури»
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Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на своем YouTube-канале мини-фильм о жизни российского пилота команды, Даниила Квята, в Сочи во время «Гран-при России».

В видео показаны будни Квята во время этапа, а также работа с командой и партнером по команде Пьером Гасли в паддоке. В ролик попал эпизод, в котором россиянин играет на гитаре у себя в моторхоуме, будучи в одних трусах.

Фрагмент из видео «Альфа Таури». Фото YouTube-канал «Альфа Таури»
Фрагмент из видео «Альфа Таури». Фото YouTube-канал «Альфа Таури»

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