«Альфа Таури» опубликовала фильм о жизни Квята в Сочи. Оператор застал его в одних трусах с гитарой

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на своем YouTube-канале мини-фильм о жизни российского пилота команды, Даниила Квята, в Сочи во время «Гран-при России».

В видео показаны будни Квята во время этапа, а также работа с командой и партнером по команде Пьером Гасли в паддоке. В ролик попал эпизод, в котором россиянин играет на гитаре у себя в моторхоуме, будучи в одних трусах.