Этап «Формулы-1» в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что в 2023 году пройдет гонка в Санкт-Петербурге.

«Формула-1» в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе «Игора Драйв», — приводит РИА «Новости» слова Доменикали.

«Гран-при России» с 2014 года проводится в Сочи. В 2017-м контракт на проведение этапа «Формулы-1» в России был продлен до 2025 года.

Трасса «Игора Драйв» получила необходимую категорию для проведения гонок «Формулы-1» в ноябре 2020-го.