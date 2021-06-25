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Этап «Формулы-1» в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

25 июня 2021, 23:44
Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали. Фото Instagram
Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали. Фото Instagram
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Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что в 2023 году пройдет гонка в Санкт-Петербурге.

«Формула-1» в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе «Игора Драйв», — приводит РИА «Новости» слова Доменикали.

«Гран-при России» с 2014 года проводится в Сочи. В 2017-м контракт на проведение этапа «Формулы-1» в России был продлен до 2025 года.

Трасса «Игора Драйв» получила необходимую категорию для проведения гонок «Формулы-1» в ноябре 2020-го.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210625/formula1-1738693891.html

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