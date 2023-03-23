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Сегодня, 20:27

Привалова оценила решение о восстановлении членства ВФЛА: «Первый большой шаг сделан»

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Ирина Привалова
Ирина Привалова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Пока непонятно, от каких соревнований отстранили. Задачей было восстановить федерацию, и она выполнена. Первый очень большой шаг сделан. Федерация была лишена в правах больше семи лет. Возможно ли было не продлять отстранение? Об этом не думаю. Сделали все, что могли. World Athletics нашла в себе силы продолжить работу. Заявить о том, что федерация восстановлена в правах, тоже требует определенного мужества», — сказала Привалова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Ранее 23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

Ирина Привалова
ВФЛА
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