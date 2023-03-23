World Athletics в ближайшее время создаст рабочую группу по вопросу допуска россиян до соревнований

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что совет организации одобрил создание рабочей группы по допуску российских спортсменов до международных соревнований.

«Совет одобрил создание рабочей группы для проработки условий, которые необходимо будет выполнить для снятия ограничений со спортсменов и официальных лиц национальных федераций России и Белоруссии. Она будет создана в ближайшие несколько недель», — приводит ТАСС слова Коу.

В четверг, 23 марта в World Athletics восстановили членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.