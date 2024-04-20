Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:46

Шведский атлет Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арман Дюплантис.
Фото Global Look Press

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай).

24-летний спортсмен покорил планку на высоте 6 метров 24 сантиметра, превзойдя свое же достижение на 6 метров 23 сантиметра. Предыдущий рекорд был установлен Дюплантисом 18 сентября 2023 года в финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

Шведский атлет является олимпийским чемпионом 2020 года, двукратным чемпионом мира (2022 и 2023) и Европы (2018 и 2022). Также он дважды становился чемпионом мира в помещении (2022 и 2024) и выигрывал чемпионат Европы в помещении (2021). На международной арене Дюплантис дебютировал в 2015 году.

Арман Дюплантис
3
2
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в четвертьфинале турнира в Руане
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

World Athletics разрешила российской бегунье Зариной выступать за Армению

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости